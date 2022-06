Auto slaat over de kop na botsing in Assen

Op de Balkenweg / Europaweg Zuid in Assen vond vrijdagochtend een ongeval plaats tussen twee auto`s. Eén van de twee betrokken auto's lag op de kop en de andere stond nog op de kruising

Hulpdiensten

Er waren twee ambulances aanwezig. Ook de brandweer van Assen werd opgeroepen voor de hulpverlening. Of er gewonden zijn gevallen is op dit moment nog niet duidelijk. De kruising is met verkeerslichten ingericht.

Onderzoek

Wat de oorzaak is van het ongeval moet onderzocht worden door de politie. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.