Politie gooit duizend e-mailadressen op straat

De politie in Groningen is in verlegenheid gebracht nadat er een vrijdagochtend een mail werd verstuurd waarbij alle geadresseerden waren te zien. Jasper Gevers, advocaat bij de Haan Advocaten, beschouwd het als een datalek. Dit meldt stadswebsite Sikkom

Tijdens Helden van Oranje vond er zware mishandeling plaats. Om getuigen te spreken heeft de politie om de e-mailadressen gevraagd bij de organisatie van alle aanwezigen. Deze wilde in eerste instantie niet meewerken, maar na een vordering door de officier van justitie ging men overstag.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegenover advocaat Gevers de dat er sprake is van een datalek. Dit omdat het gaat om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens.

Jasper Gevers: ‘Dit is niet handig en overduidelijk een datalek. De politie moet de Autoriteit Persoonsgegevens hierover informeren en inschatten of het datalek gevolgen kan hebben voor betrokkenen. Dat laatste is de vraag. Recent heb ik een vergelijkbaar datalek behandeld bij een politieke partij waaruit bleek dat de mensen in de CC lid waren van die partij, dat wil niet iedereen. Of dat hier ook zo is, kan ik niet beoordelen.’

Woordvoerder José van Gijssel van de politie laat aan Sikkom weten: ‘De politie heeft in een onderzoek naar een zware mishandeling die op 27 april dit jaar plaatsvond in het Stadspark in Groningen een getuigenoproep gedaan. Hiervoor is vandaag een e-mail verstuurd naar een gerichte groep mensen, in de hoop zoveel mogelijk informatie te verzamelen in dit onderzoek. Er is echter een grove fout gemaakt: per abuis zijn een deel van deze emailadressen zichtbaar voor alle ontvangers. Het gaat om zo’n duizend e-mailadressen.’