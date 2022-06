Dieven vervoerde gestolen schapen op de ''achterbank''

De Koninklijke Marechaussee heeft vanochtend drie Roemeense mannen aangehouden voor de diefstal van schapen. De dieren werden vervoerd in de kofferbak van de auto van de Roemenen.

De Marechaussee zecht hierover: ''We hebben zojuist tijdens een controle bij Beek Ubbergen drie Roemeense mannen aangehouden voor diefstal. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de schapen, die ze in hun auto vervoerden, gestolen waren bij een schapenhouder in Brabant.'' De mannen zijn aangehouden.