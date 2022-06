Verwarde man zwaait met mes en geeft diender kopstoot

Toen politieagenten ter plaatse kwamen bleek de man niet aanspreekbaar te zijn en nog steeds een mes in zijn handen te hebben. Een agent gebruikte pepperspray en werkte vervolgens de verdachte naar de grond. Hij kon vervolgens worden aangehouden. Aangekomen in het arrestantencomplex gaf de man plots een van de agenten een kopstoot. De agente heeft aangifte van mishandeling gedaan. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.