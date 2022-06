Politie vraagt camerabeelden van auto verdachte zaak-Gino

De politie vraagt speciale medewerking bij het verkrijgen van beelden in onderzoek naar de dood van Gino. De politie is dringend op zoek naar dashcambeelden en beelden van andere vaste cameraposities die zicht hebben op de openbare weg en die gemaakt zijn tussen 1 juni 2022 te 18:50 uur en 19:30 uur.

De politie vraagt aan zowel automobilisten, buschauffeurs en anderen om beelden waarop een blauwe Volkswagen van het type Lupo te zien is. Heeft u beelden tussen de genoemde tijdstippen en op de aangegeven route en plaatsen, dan is het dringende verzoek om deze beelden te delen met de politie.

Het gaat daarbij specifiek om beelden van 1 juni 2022 vanaf 18:50 uur, de omgeving van de Zonstraat/Hertogenlaan Kerkrade van (de plek waar Gino het laatste gezien is), de omgeving van de parkeerplaats van zwembad de Bende (de plek waar een step is aangetroffen), beelden in de omgeving van de de wijk “Landgraaf” in Geleen en openbare wegen tussen deze locaties.

Belangrijk daarbij is om goed te kijken of op de desbetreffende beelden een blauwe Volkswagen Lupo te zien is.