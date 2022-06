75-plusser herkent NL-Alert beter door testbericht

Bijna driekwart van de 75-plussers ontvangt het NL-Alert testbericht direct op hun mobiele telefoon.2 Daarmee is het bereik van NL-Alert ook onder deze groep groot. Maar het kan nog beter. 75-plussers hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen hun mobiele telefoon uitstaan. Om mensen van 75 jaar en ouder aan te moedigen hun mobiele telefoon op te laden en aan te zetten, startte de overheid in mei de NL-Alert campagne ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’ gestart.

Zelf NL-Alert ontvangen? Laad ‘m op en laat ‘m aan

Om NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiele telefoon zijn opgeladen én aanstaan. Een NL-Alert wordt alleen tijdens noodsituaties een uur lang uitgezonden. Het bericht komt niet binnen als u uw mobiele telefoon op een later moment weer aanzet. Staat uw mobiele telefoon dat hele uur uit, dan mist u het NL-Alert.

Om NL-Alert te ontvangen op uw mobiele telefoon, hoeft u niets in te stellen. Bovendien is NL-Alert gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. Bij een NL-Alert op uw mobiel, laat uw telefoon een luid en doordringend alarmgeluid horen. Het geluid klinkt anders dan een normaal bericht. Door het geluid is direct duidelijk dat het om een noodsituatie gaat. Let wel op, als u een koptelefoon ophebt of oordopjes in hebt kan het luid klinken. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en informeer anderen.

NL-Alert herkennen met testbericht

Op de eerste maandagen in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. Aan de hand van het testbericht herkent u het NL-Alert óók als er een echte noodsituatie is. Omdat de eerste maandag in juni een feestdag is, verstuurt de overheid het NL-Alert testbericht op maandag 13 juni.