Man gestoken op straat in Vlissingen

Een 23-jarige man uit Middelburg is donderdagavond 9 juni gewond geraakt nadat hij is gestoken. Er zijn drie mannen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er zich nu precies heeft afgespeeld.

Het incident gebeurde rond 19.15 uur op de Beatrixlaan. Volgens getuigen was er een vechtpartij die vervolgens in de Jozef Israelslaan verder is gegaan. Het slachtoffer is daarbij mogelijk gestoken. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. Drie verdachten zijn aangehouden, het gaat om een 51-jairge man uit Vlissingen, een 22-jarige man uit Vlissingen en een 23-jarige man uit Middelburg.