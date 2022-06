Zeer grote brand legt ijzerwarenzaak in de as in Groningen

Foto: Bert van den Berg

Groningen Een zeer grote brand heeft zaterdagavond een ijzerwarenzaak aan de Emdenweg in Groningen in de as gelegd. Dit meldt de brandweer.

Zwarte rookwolken Even voor 21.00 uur kreeg de brandweer de melding van de brand binnen. Er werd direct veel materieel naar de locatie gestuurd om de brand te bedwingen. Bij de brand kwam veel een dichte zwarte rook vrij. De rookwolken waren van veraf te zien. Bedrijfspand verwoest De brandweer kon niet voorkomen dat het pan volledig werd verwoest. De brand sloeg ook over naar een naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw. Rond middernacht gaf de brandweer het sein Brand Meester. Het nablussen heeft vervolgens nog flink wat uren in beslag genomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.