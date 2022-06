Verkeersovertredingen eerste vier maanden 2022 met bijna 10% gestegen

Stijging van ruim 9 procent

'In vergelijking met dezelfde periode van vorig gaat het om een stijging van ruim 9%. Toen werden 2.233.562 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv)', aldus het OM op basis van het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2022.

Corona

COVID-19 speelde de afgelopen jaren een substantiële rol in de maatschappij. De effecten daarvan in het verkeer waren daarbij ook waarneembaar. Het beeld in de eerste vier maanden van dit jaar is anders. Zo is de stijging van het aantal verkeersovertredingen in de eerste vier maanden van 2022 zeer waarschijnlijk verklaarbaar door toenemende verkeersactiviteiten nadat coronamaatregelen werden versoepeld.

Te hard rijden

De meest geconstateerde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 1.981.082 boetes wegens overschrijding van de maximumsnelheid, tegen 1.815.021 in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van de snelheidsovertredingen wordt op kenteken geregistreerd.