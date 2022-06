Verdachte steekincident Farmsum aangehouden

Een 33-jarige man uit Delfzijl is woensdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident in Farmsum. Dit maakte de politie bekend.

Op 16 mei j.l. fietste een 39-jarige vrouw uit de gemeente Eemsdelta rond 15.05 uur over de Nieuwstad en werd gestoken. Met ernstig letsel is de vrouw met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Uit onderzoek en verklaringen kwam de 33-jarige man in beeld en is aangehouden. Hij zal worden verhoord over het incident