Schiphol stelt deze zomer maximum aan aantal reizigers per dag

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten deze zomer een maximum te moeten stellen aan het aantal reizigers dat per dag kan vertrekken vanaf de luchthaven. 'Het maximum aantal vertrekkende reizigers dat Schiphol kan faciliteren verschilt per dag en loopt op tot 67.500 op de drukste dagen in juli en tot 72.500 in augustus', zo meldt Schiphol donderdagavond.

'Onhanteerbare wachtrijen'

'Zonder ingrijpen zouden er onhanteerbare wachtrijen ontstaan en zouden veel reizigers hun vlucht missen. Dat zorgt voor onveilige situaties voor reizigers en medewerkers', aldus Schiphol.

'Rotgevoel'

'We nemen deze maatregel met een rotgevoel. Zeker na de impact van corona willen wij en al onze partners niets liever dan alle reizigers met open armen ontvangen. Er is deze zomer veel mogelijk op Schiphol, maar niet alles kan. Deze maatregel zorgt ervoor dat de overgrote groep reizigers veilig en betrouwbaar kan reizen vanaf Schiphol', aldus Dick Benschop, CEO Schiphol.

Ongekend krappe 'arbeidsmarkt

De vraag naar vliegreizen overtreft de meest hoge scenario’s. Op hetzelfde moment is de arbeidsmarkt ongekend krap. Deze spanning is zichtbaar in alle delen van de luchtvaartsector, van de luchthavens tot de luchtvaartmaatschappijen, in Nederland en in andere landen. Schiphol heeft gebruik gemaakt van een hoog scenario in de planning van 2022.

Verwachte vraag overtreft hoge scenario

In dat scenario is uitgegaan van een stijging van 34,5 miljoen reizigers: van 25,5 miljoen passagiers in 2021 naar 60 miljoen passagiers in 2022. Dat scenario gaat Schiphol bijna waarmaken. Echter, de verwachte vraag voor de komende zomer overtreft dat hoge scenario. In combinatie met de personeelstekorten in de beveiliging kan Schiphol niet alle passagiers op een veilige en betrouwbare wijze laten reizen.