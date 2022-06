Aanhoudingen na melding schietincident

Na het schietincident, dat uiteindelijk plaatsvond op de parkeerplaats bij de ingang Gagelbos (Koningin Wilhelminaweg en Gageldijk), waren twee betrokken voertuigen weggereden richting de Utrechtse wijk Overvecht. Van beide voertuigen kreeg de politie het kenteken door. Deze werden doorgegeven aan de politie-eenheden op straat.

Een van de betrokken personenauto’s kon na een intensieve zoektocht waarbij meerdere politie-eenheden betrokken waren, worden staande gehouden op de A27 nabij Raamsdonksveer. Beide inzittenden (22 en 25 jaar) werden daarbij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Hun personenauto werd daarbij in beslag genomen voor nader onderzoek. Het andere voertuig werd niet meer aangetroffen. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de twee verdachten bij het incident. Niet bekend is of er iemand gewond is geraakt.