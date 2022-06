Persoon zwaargewond na mishandeling Meppel

Zaterdagavond 18 juni 2022 heeft er in een woning aan de Stationsweg in Meppel een zware mishandeling plaatsgevonden. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt. Er zijn drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze mishandeling. Zij worden gehoord en onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.