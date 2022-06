OM doet onderzoek naar mogelijke fraude door cardiologen

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar mogelijke fraude door twee artsen. Het Isala ziekenhuis is mogelijk benadeeld door de mogelijke fraude waar het OM onderzoek naar doet. Dit laat het ziekenhuis weten.

'Er zijn twee cardiologen van Medisch Specialistisch Bedrijf Isala betrokken bij dit onderzoek', aldus het ziekenhuis. 'Hen is de toegang tot Isala tijdelijk ontzegd. We geven het OM alle ruimte om hun onderzoek te doen en verlenen hierin alle medewerking. Zolang het onderzoek loopt, kunnen we niets vertellen over het verloop hiervan, waar het onderzoek precies om gaat en wie betrokken zijn. De zorg aan patiënten gaat gewoon door.'