Conducteur overleden op station Hilversum; politie heeft zaak in onderzoek

Op het station in Hilversum is zondagavond een conducteur overleden. Dit gebeurde kort na een woordenwisseling met twee tieners die niet in het bezit waren van een geldig plaatsbewijs. De politie laat weten dat het absoluut onduidelijk is of het overlijden en de ruzie met elkaar te maken hebben.