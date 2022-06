Het jaar van Tanja Groen: geen aanspraak meer op 1 miljoen, tips blijven welkom

Donderdag 23 juni is het een jaar geleden dat Stichting ‘De Gouden Tip’ werd opgericht. Vervolgens werd met behulp van crowdfunding een miljoen euro bij elkaar bracht voor de gouden tip die leidt naar het lichaam van Tanja Groen. Deze actie, een initiatief van wijlen Peter R. de Vries, werd ondersteund door het Openbaar Ministerie en de politie en heeft tot op de dag van vandaag nog niet geleid tot de oplossing van de verdwijning van de studente Tanja Groen (18) in de zomer van 1993. Vanaf middernacht is het jaar van Tanja Groen voorbij en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de 1 miljoen euro bij het aanbrengen van een nieuwe tip. Tips blijven desondanks welkom.

Initiatief Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaf destijds aan dat de stichting in het leven is geroepen, omdat de beloningen die doorgaans worden uitgeloofd niet werken. “Een bedrag van 10.000 of 15.000 euro trekt mensen niet zo snel over de streep om toch iets te vertellen dat al jaren aan hen knaagt.” De Vries benadrukte ook dat de beloning van een miljoen euro voor het terugbrengen van Tanja Groen is. “Alles wat boven het streefbedrag van een miljoen euro uitkomt, zal worden aangewend voor andere cold cases”, zo lichtte hij toe. “Het gaat echter niet alleen om de zaak van Tanja Groen. In de toekomst kan de stichting ook een rol spelen in andere onopgeloste zaken.” Kelly de Vries (voorzitter Stichting De gouden Tip), die na het overlijden van haar vader het initiatief voortzette, laat weten dat er bij de stichting zo’n 1000 tips zijn binnen gekomen. “Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en de concrete tips zijn (anoniem) doorgestuurd naar het coldcase team Limburg.” Het team bekijkt momenteel de laatste tips. De 1 miljoen blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip, totdat het coldcase team alle tips die tot 23 juni 2022 bij Stichting De Gouden Tip zijn binnengekomen heeft onderzocht. De stichting verwacht verder voor het einde van het jaar bekend te maken hoe dit onderzoek is afgerond.

Cold case

De politie heeft sinds de vermissing veel onderzoek gedaan en diverse scenario’s tegen het licht gehouden. Zo is er in 2012 een fiets uit de Maas gehaald, werd in Heugem in 2020 het graf van een in 1993 overleden man geopend en in juni 2021 op de Strabrechtse Heide nog gezocht naar het lichaam.

Samenwerking

De goede samenwerking met Peter R. de Vries, woordvoerder/vertrouwenspersoon van de familie Groen, werd voorgezet met Stichting De Gouden Tip. Het coldcase team is nog steeds bezig met het onderzoek dat ook na 23 juni niet stopt. Op dit moment wordt er nog aan zo’n 30 tips gewerkt. Dit vergt uitgebreid nader onderzoek. Echter andere coldcase zaken verdienen ook nader onderzoek. Als alle tips die zijn binnengekomen zijn onderzocht, wordt dit met de stichting kortgesloten. Ook de familie Groen wordt met enige regelmaat over de stand van zaken op de hoogte gehouden.

Studente Tanja Groen

De destijds 18-jarige Tanja raakte in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 vermist in Limburg. Ze verdween na een studentenfeestje in Maastricht en kwam nooit aan bij haar studentenkamer in Gronsveld, zo’n tien kilometer verderop. Haar fiets en spullen zijn ook nooit teruggevonden.