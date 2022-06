Temperatuur klimt naar tropisch, vanmiddag kans op onweer

Zuiden en zuidoosten

'In de loop van de middag kunnen vooral in het zuiden en zuidoosten plaatselijk enkele stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen. Hierbij is kans op windstoten rond 60 km/u en mogelijk ook kleine hagel. Deze buien lossen in de avond op', aldus het KNMI.

Vannacht lokaal onweer

In de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend trekken er buien met lokaal onweer en veel regen over het land. De buien beginnen waarschijnlijk in het oosten en zuidoosten en bewegen geleidelijk naar het noord(west)en. Hierbij kan lokaal veel neerslag vallen naar verwachting tussen 20-40 mm. Heel lokaal kan er mogelijk meer dan 40 mm vallen.

Vrijdag ook onweer in het oosten

Vrijdag in de loop van de middag is er in het oosten opnieuw kans op enkele stevige onweersbuien.