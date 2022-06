Trimbos waarschuwt: 'Levensgevaarlijke MDMA-vloeistof in omloop'

'Nagenoeg pure MDMA'

'De vloeistof is oranje/lichtbruine van kleur en werd verkocht als MDMA. Uit een analyse van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) blijkt dat het gaat om vloeistoffen die nagenoeg uit pure MDMA bestaan. De kleur van vloeibare MDMA kan verschillen: gebruik überhaupt geen vloeibare MDMA', aldus het Trimbos.

MDMA-vloeistof in champagneflessen

Eerder werd in champagneflessen ook al MDMA-vloeistof met dezelfde uiterlijke kenmerken aangetroffen. Deze doken in meerdere landen op, waaronder België, Nederland en Duitsland. In februari van dit jaar waarschuwde de NVWA daar al voor. Of de MDMA-vloeistoffen die nu zijn aangetroffen een verband hebben met de MDMA-vloeistof in champagneflessen is onduidelijk.

Effecten en extra risico’s

MDMA is de werkzame stof in ecstasy en wordt ook gebruikt in poedervorm. Het gebruik van MDMA is nooit zonder risico. Hoge doseringen MDMA kunnen leiden tot oververhitting. Dit kan ervoor zorgen dat de lever, nieren en/of hart van de gebruiker niet goed meer werken. De gebruiker kan hierdoor in ernstige gezondheidsproblemen komen, en uiteindelijk zelfs overlijden.

Doseren pure MDMA-vloeistof is erg lastig

Het doseren van pure MDMA-vloeistof is erg lastig. Daardoor is het gebruik extra gevaarlijk, omdat je nooit kan weten hoe sterk de vloeistof is. Zonder geavanceerde meetapparatuur is de kans groot om een hogere dosering in te nemen dan gewenst. Dit leidt tot acute gezondheidsrisico’s.