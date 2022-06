Vragen stellen; zo leer je elkaar echt kennen

Het lijkt wel alsof wij niet meer normaal met elkaar een gesprek kunnen voeren als er geen mobiele telefoon aan te pas komt. Dat komt vooral doordat een berichtje via What’s App versturen zoveel gemakkelijker is. En met het swipen van links naar rechts op je dating app, leer je ook niet echt iemand kennen.

Een 'ouderwets' gesprek

Wist je dat het heel gemakkelijk is om een leuk, luchtig en vrolijk gesprek met elkaar te voeren? Helemaal met deze vragen om elkaar beter te leren kennen!

Ga een kop koffie drinken

Naar de film gaan is natuurlijk best gezellig voor een avondje uit, maar niet de manier om iemand echt te leren kennen. Doe niet te ingewikkeld of moeilijk en ga gewoon samen een kop koffie (of thee) drinken in je favoriete koffietentje. Je kan dan natuurlijk praten over zware onderwerpen, zoals de gascrisis, maar dan leer je elkaar niet echt kennen. Stel daarom een persoonlijke, maar leuke vraag. Zoals ‘Wat is je favoriete maand van het jaar?’ en daar dan over doorvragen.

Geen interview houden

Let wel dat je je gesprekspartner niet aan het interviewen bent. Een spervuur aan vragen heeft dus geen nut. Kies er een paar uit en praat daar samen over. Luister naar wat degene naast je te zeggen heeft en reageer daarop. Maar beantwoord ook de vraag zelf. Vind je gesprekspartner de maand mei de mooiste maand, vertel dan eens waarom jij zo kan genieten van december (om maar een maand te noemen). Maar doe dit pas als degene is uitgesproken of de vraag ook aan jou stelt. Dan voer je namelijk een gesprek en geen interview.

Maak er een spelletje van

Je kan er natuurlijk ook een spelletje van maken door vast twintig leuke, luchtige vragen op kaartjes te schrijven. Misschien vindt de ander het ook wel leuk om een kaart te trekken en dan antwoord te geven. Het is wel belangrijk dat je dit pas doet, wanneer je weet dat je date dat op prijs zal stellen. Anders is het goed om de kaartjes als spiekbriefje voor jezelf te houden.

Stiltes in het gesprek

Een stilte tijdens een gesprek hoeft niet altijd te worden opgevuld. Als je samen uit eten bent of aan de koffie zit, wil je ook tijd hebben om een hapje of slokje te nemen. Bovendien kunnen stiltes ook heel aangenaam zijn, omdat je dan alleen van elkaars aanwezigheid geniet. Overigens kun je als gespreksonderwerp in zo een situatie vragen: ‘Hey, waar denk je aan?’ Een goede vraag, want zo leer je elkaar echt kennen.

Onnozele vragen mogen

Omdat je niet meteen de meest diepe zielenroerselen van je date hoeft aan te stippen, kun je best gekke vragen stellen. ‘Zou je een andere naam willen’, is een gekke vraag die je kan stellen. Maar ook ‘wat is het beste middel tegen een kater?’ of ‘Wat is het slechtste cadeautje wat je ooit van iemand hebt gekregen?’ En wat dacht je van de klassieker: ‘Wat wilde je als kind eigenlijk worden?’ Het zijn heel vrolijke, luchtige vragen waarop je vaak een verrassend antwoord kan krijgen. Misschien zegt je date op die laatste vraag wel: ‘Astronaut’. Dat is best iets leuks om op voort te borduren met een paar vervolgvragen.

Interesse in elkaar tonen

Natuurlijk mag een date best spannend en uitdagend zijn, maar als je interesse in elkaar toont, dan voelt de ander zich al snel veiliger en vertrouwd bij je. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het gaat immers ook om het innerlijk van die ander. Wees dus niet bang om een ijsbreker te gebruiken die geen versiertruc is om het gesprek te starten. Het antwoord zal je wellicht verbazen en een tof gesprek opleveren, waardoor je graag weer een nieuwe date met elkaar inplant. Wellicht wel op een locatie waarvan je tijdens je koffiedate hebt geleerd dat je date daar graag komt.