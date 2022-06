Auto botst tegen boom in Drentse Elp

Op de N374 - Schoonloerweg bij Elp deed zich zondagavond even na 19.00 uur een eenzijdig ongeval voor. Door nog onbekende oorzaak knalde een auto tegen een boom ter hoogte van Elp.

Hulpdiensten

Brandweer van Westerbork, politie, ambulance en de traumahelikopter kwamen naar de locatie. Eén persoon was voor medische behandeling in de ambulance. De Schoonloerweg was afgesloten voor het verkeer.