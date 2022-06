Overval Tefaf kunstbeurs in Maastricht gefilmd, twee Belgen aangehouden

Even na 11.30 uur sloeg het viertal toe in de MECC hal waar de beurs wordt gehouden. Er werd door één van de vier mannen met een grote moker ingeslagen op een glazen vitrine.

Beelden van overval

Op internet circuleren er beelden die zijn gemaakt van de overval. Daarop is te zien dat de man met een moker de vitrine stukslaat. Omstanders die proberen om de overvaller tegen te houden worden op afstand gehouden door de andere drie overvallers die waarschijnlijk vuurwapens bij zich dragen.

Verkleed

De hele overval neemt slechts een halve minuut in beslag. Op de beelden is te zien dat de overvaller die de vitrine heeft stukgeslagen iets opraapt en meeneemt. Het viertal verlaat vervolgens hollend de beurs. Opvallend is dat de vier overvallers verkleed waren en allemaal een soort van gelijke outfit droegen. Meest opvallend daarbij is dat ze ook alle vier een petje en een bril droegen.

Update 13.10 uur: Twee aanhoudingen

In het onderzoek naar de overval op de Tefaf in Maastricht zijn twee aanhoudingen verricht. Enkele wegen en de Koning Willem Alexandertunnel zijn afgesloten voor verkeer. De TEFAF was na de melding tijdelijk ontruimd. Op dit moment is de beurs weer toegankelijk voor bezoekers. De twee aangehouden mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op de Tefaf zijn aangehouden op de A2, aan de zuidkant achter de Koning Willem Alexandertunnel.

Update 15.20 uur: Twee Belgen aangehouden

Kort na de overval kon de politie twee personen aanhouden: een 22-jarige en een 26-jarige man, beide afkomstig uit België. Deze twee personen reden in een grijs voertuig met een Belgisch kenteken. Deze auto werd aan de kant gezet op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting. Hun mogelijke betrokkenheid is nog onderwerp van onderzoek. Naar andere verdachten wordt nog uitgekeken. De overval vond plaats op een stand van een juwelier. Daarbij zijn sieraden buitgemaakt. Aanvullende details over de buit worden op dit moment niet verstrekt.

Forensisch onderzoek op Tefaf

Kort na de overval werden ook de politiehelikopter en speurhonden van de Landelijke Eenheid ingezet. De politie hoort getuigen en heeft camerabeelden veilig gesteld. Op de locatie van de TEFAF (MECC) wordt tevens forensisch onderzoek verricht. Direct na de overval werden de A2 en de Koning Willem Alexandertunnel afgesloten. Deze werden later in de middag weer opengesteld.