Noodverordening rond woning minister Van der Wal in Hierden

Met ingang van vandaag, 29 juni 2022, is er een noodverordening van kracht geworden voor de omgeving van de woning van minister Van der Wal in Hierden. 'De noodverordening blijft 1 week van kracht', zo meldt de gemeente Harderwijk woensdag.

Boerenprotest

'Aanleiding was het boerenprotest van gisterenavond bij de woning van de minister in Hierden. Dit verliep allerminst vreedzaam. De grenzen van openbare orde en veiligheid zijn met voeten getreden. Een noodbevel werd afgeroepen, maar bleek uiteindelijk niet nodig omdat mensen weggingen toen dat door de politie werd verzocht', aldus de gemeente.

Noodverordening

Het geweld van gisteren is voor het Openbaar Ministerie, politie en burgemeester aanleiding geweest om een noodverordening af te roepen. Per 29 juni 2022 is het gebied rondom de woning van minister Van der Wal een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie meer bevoegdheden heeft om te handhaven. Zo mag er preventief gefouilleerd worden en mogen mensen weggestuurd worden die in het gebied niets te zoeken hebben.

'Intimiderende sfeer'

'Er is in onze gemeente begrip voor de boeren en hun protesten tegen het stikstofbeleid. Maar de intimiderende sfeer die gisteren rondom het protest hing, heeft grote impact op de gezinsleden van de minister en de andere inwoners in de straat en buurt. Ik vind dat zeer onwenselijk', stelt burgemeester Van Schaik.

Openbare orde en veiligheid

'Het recht op demonstreren is in Nederland een groot goed, maar dat wil niet zeggen dat demonstreren geen morele en strafrechtelijke grenzen kent. We doen er alles aan om de openbare orde en veiligheid voor alle inwoners van Hierden zo snel mogelijk te herstellen', aldus Van Schaik.