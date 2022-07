Man aangehouden na steekincident

Na een steekincident in Kaatsheuvel belde een verdachte zelf met de politie om zich te melden. Hij is aangehouden. Het slachtoffer moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Op zaterdag 2 juli 2022 om 01.27 uur kwam er een telefoontje binnen bij het Operationeel Centrum. Een man zou zijn gestoken bij een vechtpartij op het Anton Pieckplein. Politie en ambulance spoedden zich naar dat plein. Ter plaatse bleek een 30-jarige inwoner van Kaatsheuvel gewond te zijn. Hij had ruzie gehad met een bewoner van het plein over herrie. De man was naar buiten gekomen en er was een vechtpartij ontstaan waarbij het slachtoffer gewond raakte. De verdachte was hierop weggelopen. Het slachtoffer kreeg medische zorg van het personeel van de ambulance en is naar een ziekenhuis gebracht.

Verdachte

De politie startte een onderzoek naar de verdachte. Op dat moment belde de man zelf naar het operationeel centrum om zich te melden. Op zijn eigen aangeven kon hij enkele straten verder aangehouden worden. Een zoekactie leverde twee messen op in de omgeving van het incident. De verdachte is aan het bureau ingesloten.