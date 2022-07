NS toont nieuwe trein

NS en Alstom hebben de ambitie om de eerste reizigers voor het einde van dit jaar in een rijdende trein te laten stappen.

De Franse treinfabrikant Alstom ontwikkelt voor NS 99 van deze snelle Intercity’s, goed voor in totaal 33.000 zitplaatsen. Met een topsnelheid van 200 kilometer per uur verbindt de ICNG steden en regio’s sneller met elkaar, op de hogesnelheidslijn én conventioneel spoor. Door extra aandrijving, trekt deze trein sneller op dan gebruikelijke treinen op de hogesnelheidslijn, wat goed van pas komt in het kleine Nederland met relatief veel stops. 20 van de 99 Intercity’s zijn ook geschikt voor het Belgische spoor. Zo kan de verbinding naar Brussel verder worden verbeterd, een lang gekoesterde wens van onze reizigers naar het zuiden.

Kris-kras door Nederland

De trein zal door het hele land steeds meer steden met elkaar verbinden. Dat gaat gefaseerd. De trein gaat eerst over de Hogesnelheidslijn rijden op de route Amsterdam – Rotterdam - Breda. Daarna ook (deels over de Hogesnelheidslijn ) op de route Den Haag – Rotterdam – Eindhoven en ook over de hogesnelheidslijn van Amsterdam en Rotterdam naar Antwerpen en Brussel. Later rijdt de ICNG ook vanaf de hogesnelheidslijn uit de richting Rotterdam via Amsterdam Zuid door via Zwolle naar Leeuwarden en Groningen. De ICNG zal daarmee de komende 30 jaar een iconisch beeld zijn in het Nederlandse landschap.

Poupart-Lafarge (Alstom): “zeven verschillende landen kozen voor vergelijkbare trein”

Henri Poupart-Lafarge, CEO Alstom: “De teams van NS en Alstom werken intensief samen om de ICNG voor Nederland te ontwikkelen. Centraal daarbij staan de behoeften van de reiziger én de medewerkers van de NS-medewerkers die op de trein werken. Dit zorgt voor een nieuwe reiservaring in Nederland. Het resultaat is een moderne, snelle, comfortabele en betrouwbare trein, gebaseerd op de bewezen technologie van ons Coradia-platform. Dit type trein is in een korte tijd enorm populair geworden. Acht treinbedrijven in zeven landen hebben inmiddels voor dit platform gekozen om toekomstige mobiliteisambities in te vullen. We zijn trots dat NS daar onderdeel van is.