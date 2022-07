Groningen Airport Eelde bereidt zich voor op boerenprotest

Bij de aangekondigde protesten van de boeren op het stikstofbeleid van de rijksoverheid voor komende maandag 4 juli zijn ook luchthavens genoemd als mogelijke locatie. Groningen Airport Eelde is hierover in overleg met de politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze laatste is verantwoordelijk voor ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde.