Gewonden bij ongeval in Heesch

In een bocht op de Zoggelsestraat in Heesch is zondagavond rond 23.05 uur een auto tegen een boom gebotst. Dit gebeurde ter hoogte van de Nieuwe Erven. In het voertuig zaten meerdere inzittenden waarvan er twee zwaar gewond zijn geraakt, aldus de politie.