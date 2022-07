Celstraf en TBS geëist voor aanslag met 3 molotovcocktails op journalist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tegen twee mannen uit Groningen een celstraf van vijf jaar en TBS met voorwaarden geëist. 'De mannen van 32 en 33 jaar worden verdacht van het in de nacht van 18 op 19 januari 2021 gooien van drie molotovcocktails in en tegen het huis van journalist Willem Groeneveld en zijn partner in de Stad-Groningen', zo meldt het OM maandag.

Complotdenkers en complottheorieën

De verdachten bekennen de daad. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het overduidelijk dat zij zijn beïnvloed door complottheorieën en opgehitst door complotdenkers. Groeneveld schrijft op de site Sikkom kritisch over deze theorieën en denkers.

Pers onder druk door intimidatie en geweld

'Zonder persvrijheid, geen democratische rechtsstaat. De pers is onmisbaar als één van de controlerende machten, de pers moet onafhankelijk en vrij zijn. Maar de pers staat onder druk. Niet door radicale gedachten of toenemende polarisatie van standpunten, maar door intimidatie en geweld. Daar gaat dit proces over', aldus de officier.

Molotovcocktails

De verdachten zien de journalist enkele uren voor het gooien van de brandbommen nog bij een demonstratie. Later op die avond smeden zij, onder invloed van alcohol en drugs, plannen tegen hem. Zij spreken over het spuiten van graffiti en het gooien van een baksteen. Maar uiteindelijk besluiten zij molotovcocktails te gaan gebruiken. Vlak voor het bezoek aan het huis van Groeneveld neemt een van de verdachten nog een filmpje op. Daarin zegt hij “drie molo’s te gaan gooien bij een journalist, een vieze nazi.”

'Erger dan de NSB'

Volgens de officier van justitie zijn de verdachten mede beïnvloed door een complotdenker die in een internetfilmpje smadelijk spreekt over de journalist en hem misdadig noemt, “erger dan de NSB”. Deze complotdenker is vorige week door de rechtbank in Den Haag nog veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Dit vanwege vergelijkbaar handelen in andere zaken.

Brandstichting en poging moord

Het OM verdenkt de twee verdachten van brandstichting, waarbij reëel levensgevaar te duchten is, en een poging moord. De officier van justitie vindt dat beide strafbare feiten bewezen kunnen worden.