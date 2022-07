Brand verwoest auto

De brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 11:05 uur gealarmeerd voor een autobrand op de Statenlaan in Den Bosch. Een man wilde zijn auto uit het parkeervak rijden, op dat moment zag hij rookpluimen onder de motorkap vandaan komen.

De eigenaar twijfelde geen moment, stapte uit de auto en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweerlieden kwamen ter plaatse en bluste het voertuig af. Van de auto is niets meer over. Het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.