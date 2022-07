Politie onderzoekt misdrijf Hengelo waarbij man (32) om het leven kwam

Op dinsdagavond 5 juli rond 23.00 uur kwam er een melding binnen van een verkeersongeval. De politieagenten die ter plaatse kwamen, zagen dat er een auto tegen een lichtmast tot stilstand was gekomen aan de Parallelweg LS in Hengelo.

Aan verwondingen overleden

De politieagenten hebben de man in de auto tevergeefs eerste hulp verleend. Hij bleek echter aan zijn verwondingen te zijn overleden. Gezien de sporen die ter plaatse werden aangetroffen, gaat de politie uit van een misdrijf.

Onderzoek op plaats delict

Uit onderzoek is gebleken dat de man die levenloos in de auto aan de Parallelweg LS in Hengelo is aangetroffen een 32-jarige man uit Hengelo is. Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog steeds in volle gang. De plaatsen delict aan de Trijpstraat en Parallelweg LS zijn inmiddels minder ruim afgezet zodat het overige verkeer weer doorgang heeft.

Schoten gelost aan de Trijpstraat

Inmiddels is duidelijk dat er schoten zijn gelost met een vuurwapen aan de Trijpstraat, in de omgeving van de Parallelweg. De omgeving is afgezet om het onderzoek nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Daar is ook een zogenaamde ‘PD-unit’ geplaatst. Naast forensische- en tactische rechercheurs is er ook inzet geweest van speurhonden en het droneteam.