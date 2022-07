Beveiliger van het ziekenhuis in zijn been gestoken

Een 38-jarige vrouw uit Enschede bevond zich in de spoedpost van het ziekenhuis. Op een gegeven moment is zij, mogelijk in verwarde toestand, het ziekenhuis uitgerend. De beveiliger is haar achterna gerend. Op de kruising Koningsplein met de Beltstraat kreeg de beveiliger haar onder controle. De vrouw had een mes bij zich en stak hiermee de beveiliger. De inmiddels gealarmeerde politieagenten hebben samen de beveiliger de vrouw onder controle gebracht. Ze hebben haar het mes afgepakt, aangehouden en opgesloten in het politiecellencomplex in Borne voor nader onderzoek.

De beveiliger is daarop meteen overgebracht naar de spoedpost alwaar hij onder behandeling is gesteld. Hij heeft aangifte tegen de vrouw gedaan.