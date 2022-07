Deze woontrends mag je in 2023 niet missen

De laatste jaren is menig huiseigenaar in Nederland bezig geweest met het verbouwen van het huis.

Hypotheek voor een verbouwing

Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal aanvragen in deze periode voor een hypotheek voor een verbouwing maar liefst 128% hoger was dan voor de coronacrisis.

Wanneer je geen zin, tijd of geld hebt om je woning te (laten) verbouwen, kun je gelukkig nog andere stappen nemen om je huis er als nieuw uit te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van je interieur. In dit artikel lees je daarom meer over de belangrijkste woontrends van 2023, zoals natuurlijke materialen zoals kurk en de Japandi-stijl.

Terug naar de natuur: vloeren en meubels van kurk

Sinds de pandemie verlangen we alsmaar meer naar de natuur. Als we niet in de natuur te vinden zijn, halen we de natuur wel in huis. Dat zien we dit jaar en in 2023 onder andere door het vele gebruik van natuurlijke materialen in je woning. Uiteraard kun je hierbij gaan voor materialen als hout, steen en bamboe maar het is ook juist aan te raden om verder te denken dan dat. Wat dacht je van een kurken vloer, wand of meubelstuk? Kurk is toepasbaar op diverse manieren.

Er is van alles mogelijk met dit mooie natuurlijke materiaal voor verschillende soorten interieur. Het leuke hiervan is: kurk online bestellen is ontzettend eenvoudig en zo gebeurd. Kies bijvoorbeeld voor een kurkvloer in combinatie met aardse kleuren en andere natuurlijke materialen of ga voor een hippe kurkwand in je slaapkamer of thuiskantoor. Ga je voor speciale prikwandkurk dan kun je de wand gebruiken als prikbord. Ideaal voor de thuiswerkers onder ons.

Duurzaamheid is belangrijk in je woning

Naast de drang naar natuur is duurzaamheid alsmaar belangrijker aan het worden in ons dagelijks leven. Dat zien we zeker terug in de woontrends van 2023. Tegenwoordig kiest men vaak liever voor een duurzaam meubelstuk dat jarenlang mee kan gaan dan voor een meubelstuk dat na een jaar al aan vervanging toe is. Vaak betaal je voor een duurzame bank of stoel net iets meer, maar heb je dat in verhouding terug verdiend wanneer je er langer mee doet. Beter voor de wereld én voor je portemonnee dus.

Duurzame meubels zijn trendy, maar wanneer we het over duurzaamheid hebben, moeten we nog verder kijken dan alleen naar de meubels. Zo zijn andere toepassingen waarmee je je steentje bijdraagt aan een betere wereld óók van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van zonnepanelen, zonwerende gordijnen, een warmtepomp en ga zo maar. Met dergelijke toepassingen ben je actief bezig met een beter milieu wat helemaal in deze tijd past.

Minimalisme in je woning: minder spullen, meer geluk

Wat opvallend is, is dat alle woontrends een beetje op elkaar lijken aan te sluiten. Zo zien we het komende jaar ook veel minimalisme terug in het interieur. Misschien heb je er al eens van gehoord: ontspullen. Volgens diverse experts en goeroes word je gelukkiger wanneer je met minder spullen leeft. Daarmee heb je vaker een opgeruimd huis, omdat je gewoonweg over minder spullen beschikt. Dat zorgt voor meer rust in je hoofd.

Minimalisme betekent overigens niet dat je alles maar weg moet gooien. Zorg ervoor dat je in ieder geval over de basics beschikt (bank, tafel, kasten et cetera) en minimaliseer in hebbedingetjes, accessoires, decoratie en dat soort kleinere spullen. Houd de sfeer rustig en maak gebruik van lichte kleuren en lichte natuurlijke materialen waaronder bijvoorbeeld kurk. Het hebben en kopen van minder spullen is ook nog eens beter voor het milieu.

Breng de Japandi-stijl in je huis voor meer sfeer

Tot slot nog een trend die heel goed past bij de woontrends hierboven: de Japandi-stijl. De kans is groot dat je geen idee hebt wat de Japandi-stijl precies is. Het is een interieurtrend waarin het minimalistische uit Japan samenkomt met de lichte kleuren en vele natuurlijke materialen van het Scandinavische interieur. Kort samengevat is Japandi dé trend van het moment met oog op minimalisme, het gebruik van natuurlijke materialen en stoffen en duurzaamheid.

Het grote voordeel van Japandi is dat het het beste van twee werelden samenbrengt en daarmee zorgt voor een heel stijlvol en rustig geheel. Zo wordt er met behulp van weinig meubels en decoratie alsnog een gezellig interieur neergezet vol natuurlijke tinten zoals beige, ecru, lichtbruin en roomwit. Met bijvoorbeeld een kurkwand aan de ene kant, een beige muur aan de andere kant en meubels in lichtbruine of terracotta tinten creëer je een heel trendy geheel.