Tiener beschoten in Vlissingen

Een tiener is vrijdagmiddag 15 juli ter hoogte van de Vrijgang beschoten. Hij raakte gewond aan zijn been en moest in het ziekenhuis worden behandeld. De politie is een onderzoek gestart en zoekt de dader.

De jongen liep rond 15.00 uur met een vriend richting de kermis aan de Jan Weugkade. Met een groep jongeren gingen zij vervolgens weg, nadat er mogelijk een ruzie zou hebben plaatsgevonden. Op de Vrijgang kwam de tiener oog in oog te staan met drie jongens. Een van hen had een vuurwapen in zijn hand. De jongen probeerde weg te rennen, maar werd tijdens deze vluchtpoging beschoten. Hij werd geraakt in zijn been. Ondanks de pijn, wist hij even verderop hulp in te schakelen. De gealarmeerde politie deed direct onderzoek, maar de schutter bleek gevlucht. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis en deed aangifte. Waarom er op de tiener werd geschoten is niet bekend, hier doet de politie onderzoek naar.