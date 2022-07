Cocaïnewasserij ontdekt door dumping drugsafval

In navolging van een onderzoek naar synthetische drugsafval in september 2021 waarna twee aanhoudingen waren verricht, arresteerde de politie dinsdagochtend 19 juli 2022 rond 06u00 in de Vierde Dijk twee verdachten, omdat de gedumpte vaten vermoedelijk van hun terrein afkomstig waren. Daarnaast ontdekte de politie een cocaïnewasserij in een loods.

De politie onderzocht de dumping in Ossendrecht en uit verder onderzoek liep het spoor naar een woning met loods aan de Vierde Dijk in Sint Maartensdijk. De politie vermoedt dat de gedumpte vaten daar vandaan kwamen en doorzocht dinsdagochtend 19 juli 2022 het terrein. In een loods werd een cocaïnewasserij aangetroffen. De wasserij wordt geruimd. De twee bewoners, een 64-jarige man en een 55-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij zitten vast voor onderzoek.

Enorme natuurschade

Synthetisch drugsafval is zwaar giftig en heeft enorme natuurschade tot gevolg. Het is niet alleen een kwestie van de grond afgraven om deze giftige vloeistoffen te verwijderen. De mensen die dat moeten doen moeten beschermd kunnen werken en de giftige grond moet gesaneerd worden, dus afgegraven en gereinigd worden. Bij de dumping in Ossendrecht kostte dat tienduizenden euro’s. De eigenaar van die grond draait daarvoor op, terwijl die zelf niets fout heeft gedaan. In Ossendrecht heeft Natuurmonumenten die rekening moeten betalen.