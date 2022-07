Ernstig ongeval op provinciegrens bij Coevorden / De Krim

Een bestuurder van auto, komende vanuit de richting Coevorden naar De Krim, is donderdag op de N377 door nog onbekende oorzaak tegen een boom gereden.

Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder de traumahelikopter... De brandweer moest slachtoffer uit de auto bevrijden en is overgedragen aan ambulance personeel.

MMT-arts

De man is daarna met onbekend letsel onder begeleiding van een MMT-arts naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle gebracht. Forensisch team politie doet onderzoek naar de toedracht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De N377 was lange tijd afgesloten voor het verkeer.