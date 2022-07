Hulpdiensten rukken uit voor persoon te water

Hulpdiensten in Stadskanaal moesten vrijdagmorgen uitrukken voor een persoon te water aan de Handelskade.

Bij aankomst stond er een persoon tegen een muurtje in het water. Deze is door de politie en omstanders uit het water gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. De man is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe de man te water is geraakt.