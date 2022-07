Fietser loopt hoofdwond op bij verkeersongeval Zuiderdiep Nieuw Buinen

Een automobilist die vanaf het Zuiderdiep een inrit wilde inrijden zag hierbij een fietser over het hoofd die op het parallel gelegen fietspad reed op het Zuiderdiep in Nieuw Buinen.

Hoofdwond

De man op leeftijd kwam hierbij hard ten val en hield er een flinke hoofdwond aan over. Na een eerste onderzoek in de ambulance is de man overgebracht naar het ziekenhuis.

Geschrokken

De automobilist liep geen letsel op maar had de schrik goed in de benen van het voorval. Het ongeval is opgetekend door de politie. De auto liep nagenoeg geen schade op.