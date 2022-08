Man met nepwapen uit trein gehaald in Arnhem

Er kwamen meerdere verontrustende meldingen binnen van de treinreiziger met een 'lang vuurwapen'. De politie moest uiteindelijk een taser inzetten om de man te overmeesteren. Rick Lubbers, hoofdagent in Arnhem, schrijft op Instagram: ''De trein kwam aan en zagen de verdachte bij de deur staan. Hij had een vuurwapen in zijn handen, op dat moment was het onbekend of het een echt of nep vuurwapen was. De verdachte werd met getrokken wapens (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) benaderd. De verdachte werkte niet mee, waarna snel geschakeld werd naar de taser. Met het nodige verzet werd de verdachte aangehouden. Het wapen bleek, zoals je ziet, nep te zijn. Dit konden wij op een afstand niet zien, vandaar dat de casus aangevlogen wordt als een ‘echt’ vuurwapen.''

De verdachte is overgebracht naar een politiebureau.