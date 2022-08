Opnieuw pluiveebedrijf in Dalfsen getroffen door vogelgriep

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf was in verband met twee eerdere besmettingen in Dalfsen reeds bemonsterd en wordt ook al door de Gezondheidsdienst voor Dieren intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen vier andere pluimveebedrijven. Eén daarvan is het besmette eendenbedrijf dat na de vaststelling van vogelgriep op 27 juli 2022 geruimd is. De andere drie pluimveebedrijven waren in verband met de eerdere twee besmettingen in Dalfsen reeds gescreend en worden al intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10 kilometer zone liggen nog 24 andere pluimveebedrijven, waarvan er twee geruimd zijn vanwege de besmetting op 31 juli. Voor de 22 overige bedrijven gold al een vervoersverbod, vanwege de eerdere twee besmettingen in Dalfsen.