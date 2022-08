Meisje (8) op Franse camping verdronken

Volgens het Franse medium Ouest-France was het meisje met haar haren vast komen te zitten in een afvoer op de bodum van het zwembad. Omstanders troffen het meisje aan. Reanimatie door een zwembadmedewerker en toegesnelde hulpdiensten mochten niet meer baten. Het zwembad is na het incident gesloten. De campinggasten waren in shock door het drama.