Vrouwen onder viaduct Haaksbergen blijken moeder en dochter

De moeder overleefde de val vanaf het viaduct niet, de dochter is buiten levensgevaar, zo meldt een politiewoordvoerder tegenover omroep RTV Oost.

Het tweetal werd gisterennacht onder het viaduct Hanenberg (N18) aangetroffen. De politie ging in eerste instantie uit van een verkeersongeval, maar gezien het letsel werd al snel rekening gehouden met een misdrijf.

Nadat de dochter gisteren in het ziekenhuis zelf kon vertellen wie zij was en een eerste lezing gaf over wat er gebeurd zou zijn, werd ze aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. In het ziekenhuis wordt ze door de politie bewaakt.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat het nog onduidelijk is wat zich in de nacht van zondag op maandag precies heeft afgespeeld. Er wordt daarom rekening gehouden met alle scenario's.

De moeder en dochter hebben jaren geleden in het buitengebied Haaksbergen gewoond, maar zijn naar elders verhuisd. Onduidelijk is nog waarom ze terug waren gekomen naar Twente.