Honderden dode vogels aangespoeld op de stranden van het Zeeuwse schiereiland Walcheren

Gezondheid

Voor de gezondheid is het belangrijk dat mensen contact met dode of zieke vogels vermijden. Zonder contact met vogels is het veilig om in zee te zwemmen. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun hond aan de lijn te houden en erop te letten dat de hond geen dode of zieke vogels aanraakt. Strandbezoekers zullen zo goed mogelijk worden geïnformeerd, onder meer via sociale media en met posters op de stranden. Mensen die dode of zieke vogels zien kunnen dit melden bij de strandwachten of bellen met de Stichting Strandexploitatie Veere: 0118 58 62 75 of mailen naar info@strandexploitatieveere.com.

Schone stranden

Omdat het hoogseizoen is en het mooie weer vele recreanten naar de stranden trekt, is het belangrijk dat de stranden schoon zijn en er veilig kan worden gezwommen. Door de Stichting Strandexploitatie Veere wordt dan ook alles op alles gezet om de stranden aan het begin van de dag schoon te krijgen. De kustgemeenten Veere en Vlissingen kijken nu hoe ze met menskracht en materieel kunnen ondersteunen bij het ruimen. Het Waterschap ruimt dagelijks dode vogels die buiten de stranden worden aangetroffen.