Compensatie voor reizigers die door lange wachtrij Schiphol-vlucht misten

'Tijdelijke regeling'

De luchthaven heeft Ombudsman MAX en de Consumentenbond benaderd om te bespreken hoe Schiphol deze mensen tegemoet kan komen. Samen met hen is deze tijdelijke regeling tot stand gekomen. Reizigers die in de bovenstaande periode kosten hebben gemaakt vanwege het missen van hun vlucht door een lange wachtrij voor de securitycontrole, kunnen tot en met 30 september een compensatieverzoek indienen bij de luchthaven.

Gemaakte extra kosten

Reizigers kunnen onder meer compensatie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn voor het omboeken van een vlucht of voor een vervangende vlucht, voor alternatief vervoer als ze op een andere manier naar een bestemming hebben moeten reizen of extra reiskosten die gemaakt zijn om opnieuw naar Schiphol of een andere luchthaven te reizen. Ook verblijfskosten op of bij Schiphol en uitgaven voor niet meer te annuleren accommodaties, vervoer of activiteiten op de plaats van bestemming kunnen reizigers terugvragen.

MAX Vakantieman en oproep Consumentenbond

'Veel mensen hebben zich, zeker na 2 jaar COVID, enorm verheugd op hun vakantie in het buitenland. We vinden het uiterst vervelend dat er mensen zijn die door een lange rij bij de securitycontrole hun vlucht hebben gemist. Daarmee hebben ze een vakantie of een deel van hun vakantie moeten missen en met die mensen voelen wij mee. De uitzending van MAX Vakantieman en de oproep van de Consumentenbond onderstreepten dit gevoel. In deze bijzondere omstandigheden mogen we deze mensen niet tussen wal en schip laten vallen', aldus CEO Dick Benschop van Schiphol.