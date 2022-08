Zeven jaar cel en TBS voor man die agenten tijdens avondklok neerstak

Zeer ernstig letsel opgelopen

De man heeft op 10 maart 2021 met een mes meerdere malen één van de agenten onverhoeds en bewust in de onbeschermde hals en het gezicht gesneden en in schouder en been gestoken. Hierdoor heeft de agent zeer ernstig letsel opgelopen. Zijn grote halsader was over een forse lengte gescheurd en met name zijn gezicht was ernstig toegetakeld.

Poging tot doodslag en zware mishandeling

De andere agent is tijdens de worsteling om haar collega te ontzetten meermalen in haar been gestoken en in de richting van haar buik, waarbij haar koppelriem is geraakt. De rechtbank kwalificeert deze gedragingen als poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling tegen een politieagent.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan de man een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren op. Daarbij overweegt zij dat hij welbewust messen bij zich droeg om zichzelf en medeverdachte tegen een in zijn ogen bestaande “dreiging” te verdedigen en dat hij excessief en levensbedreigend geweld heeft gebruikt tegen agenten tijdens hun werk.

'Geen spijt'

De gevolgen voor hen zijn zeer aanzienlijk. Bovendien heeft verdachte aangegeven geen spijt van het toegebrachte letsel te hebben. Dit alles weegt strafverzwarend. De feiten worden hem, overeenkomstig het advies van de deskundigen, in verminderde mate toegerekend.

Tbs maatregel

Anders dan door de verdediging is bepleit, komt de rechtbank tot het oordeel dat in dit geval bij een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf, de tbs maatregel met bevel tot verpleging aangewezen is. De behandeling van verdachte zal volgens de deskundigen geruime tijd in beslag nemen, gelet op de problematiek van de verdachte en de recidive risico’s. Om deze redenen is deze maatregel noodzakelijk.

Beweegredenen

De rechtbank merkt op dat niet is gebleken dat de beweegredenen van verdachte te maken hebben gehad met de avondklok, de lockdown en de op dat moment overige geldende coronamaatregelen.

Benadeelde partijen

De rechtbank wijst de vorderingen van de benadeelde partijen, de agenten, toe.

Vrijspraak

De rechtbank spreekt de tweede verdachte vrij van betrokkenheid bij het door de eerste verdachte toegepaste geweld. De tweede verdachte heeft, zoals de rechtbank vaststelt op basis van alle feiten en omstandigheden, in strafrechtelijke zin niet een voldoende significante of wezenlijke bijdrage geleverd aan het geweld.