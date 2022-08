Verdachte aangehouden na steekincident

Rond 00.30 uur kwam bij de politie een melding van een conflict in een woning aan de Mezenkampstraat in Venlo binnen. Een patrouille die poolshoogte ging nemen, trof in de woning meerdere personen, waaronder een gewonde man, aan. Hij bleek verschillende steekwonden te hebben.

Uit het politieonderzoek ter plaatse kwam al snel naar voren dat eerder op de avond, rond 21.00 uur, een conflict in de woning had plaatsgevonden. Onder andere verdachte en slachtoffer waren hierbij betrokken. Later die avond, na middernacht, toen het slachtoffer naar huis liep, werd hij opgewacht door de verdachte op de Nieuwborgstraat. Het kwam tot een geschil waarbij de verdachte een steekwapen gebruikte. Na het incident is het 18-jarige slachtoffer gewond terug gelopen naar de woning aan de Mezenkampstraat, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De verdachte meldde zich korte tijd later bij de woning en werd daar aangehouden.