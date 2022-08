FIOD legt opnieuw beslag op vermogen voormalig bestuurders 'mondkapjesstichting'

In het strafrechtelijk onderzoek naar, onder meer, de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie heeft de FIOD, onder leiding van het OM, dinsdag wederom beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen, waaronder financiële tegoeden, woningen en auto’s. 'Beslag is gelegd in Nederland, Luxemburg en Zwitserland', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.