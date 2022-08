'Fietsongeluk kan nog jaren onzichtbare gevolgen hebben'

Op dit moment is het in Nederland wettelijk toegestaan om via internet en fietshandelaren opvoerpakketjes te verkopen, zo meldt Veilig Verkeer Nederland vandaag. Dat levert volgens hen soms levensgevaarlijke situaties op. Opvallend dat deze opvoerpakketten verkocht kunnen worden als je weet dat er in 2021 al bijna 50.000 fietsslachtoffers met ernstig letsel op de Spoed Eisende Hulp terechtkwamen. Ruim 11.000 daarvan liepen hersenletsel opgelopen. Hoe harder je door het verkeer raast, hoe groter de kans is dat er een ongeluk gebeurt.