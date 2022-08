Duikteam onderschept 150 kilo cocaïne

Het duikteam van de Douane heeft woensdag tijdens een routinecontrole 150 kilo cocaïne gevonden onder een zeeschip in de Westhaven Amsterdam.

Het schip was afkomstig uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in tassen en zijn inmiddels vernietigd. Er is niemand aangehouden.