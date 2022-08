Auto bij eenzijdig ongeval gekanteld, bestuurder ongedeerd

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft zich tegen 01.30 uur op de Balkenweg in Assen een eenzijdig ongeval voorgedaan. Een bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur ramde een straatnaampaal en kwam op de zijkant tot stilstand.