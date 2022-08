Autobrand op terrein van autoschadebedrijf in Veghel

De brandweer rukte donderdagavond rond 22.45 uur uit voor een autobrand op de N.C.B.-laan in Veghel. Op het terrein van een autoschadebedrijf stond één van de voertuigen op het buitenterrein in brand.

Rijschade

De brandweer doofde het vuur onder de motorkap en controleerde met een warmtebeeldcamera of het vuur volledig gedoofd was. Zoals het beeld zich nu laat aanschouwen betreft het een voertuig dat met rijschade op het terrein stond maar donderdagavond is gaan branden. De kleine brand was snel gedoofd, er raakte geen andere voertuigen beschadigd.