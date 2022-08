Brandweer zet hoogwerker in voor gedeeltelijk afgebroken tak in Boxtel

Tak losgezaagd

Door de hevige regenval was de tak top zwaar geworden en afgebroken, echter zat deze nog gedeeltelijk vast. Nadat de brandweer met een hoogwerker ter plaatse was werd de weg afgesloten. Met een zaag werd de grote tak verder los gezaagd waarna deze naar beneden viel. Vervolgens werd de tak in stukken gezaagd en in de berm geplaatst.